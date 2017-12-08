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Сирия: за стуки боевики шесть раз нарушили режим перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: за стуки боевики шесть раз нарушили режим перемирия в зонах деэскалации

    11:25  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:25  08 Декабря 2017
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    Сирия: за стуки боевики шесть раз нарушили режим перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 8 декабря. Министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (4). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Идлиб.

    Совместная российско-турецкая комиссия расценивает общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Режим прекращения огня нарушался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), отмечает департамент информации военного ведомства России.

    Сирия: за стуки боевики шесть раз нарушили режим перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #латакия #джебхат ан-нусра
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