Сирия: за стуки боевики шесть раз нарушили режим перемирия в зонах деэскалации

Москва, 8 декабря. Министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (4). Анкара заявила об одном случае стрельбы в провинции Идлиб.

Совместная российско-турецкая комиссия расценивает общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Режим прекращения огня нарушался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), отмечает департамент информации военного ведомства России.

1 Организация запрещена на территории РФ.