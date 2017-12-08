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«Талантливая и любимая»: Путин поздравил с днем рождения народную артистку Фрейндлих
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    «Талантливая и любимая»: Путин поздравил с днем рождения народную артистку Фрейндлих

    11:22  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  08 Декабря 2017
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    «Талантливая и любимая»: Путин поздравил с днем рождения народную артистку Фрейндлих

    Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку Алису Фрейндлих. Соответствующую телеграмму в пятницу он направил актрисе, сообщает официальный сайт Кремля.

    «Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе», — говорится в послании.

    Как заметил президент, не может не радовать и то, что Фрейндлих и сегодня востребована и активно снимается в кино и играет в спектаклях БДТ.

    «Отрадно, что и сегодня Вам сопутствуют успех и творческая востребованность», — добавил Путин.

    Напомним, Алиса Фрейндлих исполнила главные роли в таких советских кинолентах, как «Служебный роман» (Людмила Калугина) и «Д’Артаньян и три мушкетёра» (королева Анна Австрийская), снялась в «Жестоком романсе» (Харита Огудалова), цикле фильмов «Женская логика» и многих других картинах. Фрейндлих – народная артистка СССР, трижды лауреат Госпремии РФ, лауреат премии правительства России, почётный гражданин Санкт-Петербурга. В пятницу, 8 декабря, актрисе исполнилось 83 года. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #фрейндлих
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