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ИГИЛ планирует крупные наступления в Ливии и Египте — эксперты
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    ИГИЛ планирует крупные наступления в Ливии и Египте — эксперты

    11:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  08 Декабря 2017
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    ИГИЛ планирует крупные наступления в Ливии и Египте — эксперты

    Дамаск, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 планируют начать вторжение в страны Северной Африки, считают военные эксперты.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на доклады ряда разведывательных служб различных стран, что активность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в данный момент перенаправляется на страны Северной Африки. Среди наиболее вероятных целей для нападения называются Ливия и Египет.

    Эксперты считают, что, стремясь компенсировать потери в Сирии и Ираке, главари «Халифата» будут стремиться создать новое «государство» в североафриканском регионе. Предполагается, что изначально последуют атаки на юге Ливана и в восточной части Египта, которые станут прелюдией к захвату крупных городов и созданию инфраструктуры «Исламского государства».

    ИГИЛ планирует крупные наступления в Ливии и Египте — эксперты

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ливия #египет
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