Дамаск, 8 декабря. Боевики «Исламского государства»1 планируют начать вторжение в страны Северной Африки, считают военные эксперты.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на доклады ряда разведывательных служб различных стран, что активность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в данный момент перенаправляется на страны Северной Африки. Среди наиболее вероятных целей для нападения называются Ливия и Египет.

Эксперты считают, что, стремясь компенсировать потери в Сирии и Ираке, главари «Халифата» будут стремиться создать новое «государство» в североафриканском регионе. Предполагается, что изначально последуют атаки на юге Ливана и в восточной части Египта, которые станут прелюдией к захвату крупных городов и созданию инфраструктуры «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.