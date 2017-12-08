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Работу Путина одобряют 82% россиян
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    Работу Путина одобряют 82% россиян

    11:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:23  08 Декабря 2017
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    Работу Путина одобряют 82% россиян

    Москва, 8 декабря. Большинство россиян (82 процента) положительно оценивают работу действующего президента Владимира Путина, о чем говорится в результатах соцопроса, проведенного ВЦИОМ. 

    Показатель одобрения деятельности главы государства Владимира Путина по состоянию на 3 декабря находится на уровне 82,4%, говорится в сообщении ВЦИОМ. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 54% россиян, 58,8% одобряют деятельность кабинета министров. Также в социологическом опросе отмечается, что Госдума получила 51,2% одобрения со стороны граждан РФ, а Совфед — 56,3%.

    Работу Путина одобряют 82% россиян

    В рейтинге доверия к российским политикам на первой строчке находится президент Путин (53%), на втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу с показателем в 17,9%, на третьем — глава кабмина Дмитрий Медведев с 16,1%. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #медведев #шойгу #опрос
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