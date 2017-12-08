Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму представителям арбитражных судов РФ, назвав эти суды ключевым механизмом в обеспечении защиты прав и интересов участников экономических отношений, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы государства, созданные в период больших преобразований, арбитражные суды в России по праву заняли достойное место в единой судебной системе.

Путин также добавил, что за 25 лет существования арбитражные суды получили большой и серьезный опыт, а также укрепили собственный потенциал, внести значимый вклад в развитие экономических отношений и совершенствовали инвестиционный фон в России.

«Уверен, что и впредь арбитражные суды будут сохранять и развивать лучшие традиции отечественного правосудия», — отметил президент.

Он также выразил уверенность, что арбитражные суды будут обеспечивать рост авторитета судебной власти и повышать к ней общественное доверие.

Ранее сообщалось, что показанный Путину наноспутник будет запущен в открытый космос. Собранный школьниками образовательного центра «Сириус» наноспутник «СириусСат-1» будет запущен на орбиту в мае 2018 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».