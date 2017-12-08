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Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений
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    Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений

    12:00  8 Декабря 2017
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    Путин назвал арбитражные суды ключевым механизмом в защите участников экономических отношений

    Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму представителям арбитражных судов РФ, назвав эти суды ключевым механизмом в обеспечении защиты прав и интересов участников экономических отношений, сообщает пресс-служба правительства.

    По словам главы государства, созданные в период больших преобразований, арбитражные суды в России по праву заняли достойное место в единой судебной системе.

    Путин также добавил, что за 25 лет существования арбитражные суды получили большой и серьезный опыт, а также укрепили собственный потенциал, внести значимый вклад в  развитие экономических отношений и совершенствовали инвестиционный фон в России.

    «Уверен, что и впредь арбитражные суды будут сохранять и развивать лучшие традиции отечественного правосудия», — отметил президент.

    Он также выразил уверенность, что арбитражные суды будут обеспечивать рост авторитета судебной власти и повышать к ней общественное доверие.

    Ранее сообщалось, что показанный Путину наноспутник будет запущен в открытый космос. Собранный школьниками образовательного центра «Сириус» наноспутник «СириусСат-1» будет запущен на орбиту в мае 2018 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #арбитраж
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