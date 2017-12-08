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Политика
Пенса не ждут в Вифлееме: Палестина отказалась от встречи с вице-президентом США
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    Пенса не ждут в Вифлееме: Палестина отказалась от встречи с вице-президентом США

    11:10  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:10  08 Декабря 2017
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    Пенса не ждут в Вифлееме: Палестина отказалась от встречи с вице-президентом США

    Газа, 8 декабря. Власти Палестины в знак протеста отказались проводить встречу между лидером автономии Махмудом Аббасом и вице-президентом США Майком Пенсом. 

    Вашингтон уже призвал палестинцев не делать этого, назвав отмену переговоров контрпродуктивной.

    Визит Пенса в Вифлеем должен был состояться 19 декабря, однако после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, Пенса в Палестине не ждут. Сам Махмуд Аббас ранее заявил, что Дональд Трамп дискредитировал себя в качестве переговорщика по палестинской проблеме и более не может участвовать в мирном урегулировании.

    А представители движения ХАМАС назвали восьмое декабря «днем ярости», обвинив Трампа в том, что он открывает «врата ада».

    Пенса не ждут в Вифлееме: Палестина отказалась от встречи с вице-президентом США

    Отметим, что решение американского лидера вызвало негодование не только в Палестине, но и в других странах исламского мира. 

    В Иране угрожают возобновлением вооруженной борьбы за отделение палестинских территорий. В Иордании решение Трампа сочли «нарушением международного права».А Саудовская Аравия расценила признание Иерусалима столицей Израиля «безответственным и неоправданным шагом». В Турции, Египте и Иордании минувшей ночью прошли митинги в поддержку палестинцев. Участники акций выступили с требованием от властей США отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля.

    В самом Иерусалиме не утихают протесты. Демонстранты вооружаются камнями, забрасывая ими полицию, правоохранители в ответ применяют водометы и слезоточивый газ. По последним данным, число палестинцев, пострадавших при разгоне митингов на спорных территориях, превысило сто человек.

    Пенса не ждут в Вифлееме: Палестина отказалась от встречи с вице-президентом США

    Президент РФ Владимир Путин накануне в телефонном разговоре обсудил обострение ситуации с лидером Турции Реджепом Эрдоганам. Стороны выразили общее мнение, что признание Иерусалима официальной столицей Израиля может перечеркнуть все перспективы установления мира на Ближнем Востоке.

    Несогласие с Трампом выразили также Франция, Великобритания, Италия и Швеция. Они уже потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.


     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #пенс #палестина #аббас
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