Россия и Венгрия озабочены политикой Украины в сфере образования - МИД РФ

Москва, 8 декабря. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто выразили серьезную озабоченность проводимой Киевом политикой «украинизации» образования.

Встреча дипломатов прошла на «полях» СМИД ОБСЕ в Вене. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Касательно вопроса урегулирования кризиса на Украине Лавров и Сиярто выразили «серьезную озабоченность проводимой Киевом политикой «украинизации» образования, ее пагубным воздействием на положение национальных меньшинств».

В ходе встречи стороны министры обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений с акцентом на приоритетных проектах в области экономики и энергетики.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о «хорошем диалоге» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ, но отметил, что договоренность о миссии ООН в Донбассе пока не достигнута.