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Политика
Россия и Венгрия озабочены политикой Украины в сфере образования - МИД РФ
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    Россия и Венгрия озабочены политикой Украины в сфере образования - МИД РФ

    11:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:29  08 Декабря 2017
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    Россия и Венгрия озабочены политикой Украины в сфере образования - МИД РФ

    Москва, 8 декабря. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто выразили серьезную озабоченность проводимой Киевом политикой «украинизации» образования.

    Встреча дипломатов прошла на «полях» СМИД ОБСЕ в Вене. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Касательно вопроса урегулирования кризиса на Украине Лавров и Сиярто выразили «серьезную озабоченность проводимой Киевом политикой «украинизации» образования, ее пагубным воздействием на положение национальных меньшинств».

    В ходе встречи стороны министры обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений с акцентом на приоритетных проектах в области экономики и энергетики.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о «хорошем диалоге» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ, но отметил, что договоренность о миссии ООН в Донбассе пока не достигнута. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #мид #венгрия #образование
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