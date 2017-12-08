ДНР: ВСУ за неделю почти 300 раз нарушили режим тишины

Донецк, 8 декабря. За прошедшую неделю украинская армия выпустила по территориям Донецкой народной республики почти 1,7 тысячи боеприпасов. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ около 280 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

«За прошедшую неделю противник 277 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1679 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра», — цитирует Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Как стало известно, окрестности 21 населенного пункта подверглись обстрелам, в результате 30 домов получили повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативное командование ДНР зафиксировало ухудшение обстановки в населенных пунктах Гладосово и Металлист в районе Горловки, которые были заняты украинскими военнослужащими.