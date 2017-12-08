Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Здание торгового центра загорелось в Подмосковье: есть жертвы
Новороссия
ДНР: ВСУ за неделю почти 300 раз нарушили режим тишины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: ВСУ за неделю почти 300 раз нарушили режим тишины

    12:13  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  08 Декабря 2017
    39

    ДНР: ВСУ за неделю почти 300 раз нарушили режим тишины

    Донецк, 8 декабря. За прошедшую неделю украинская армия выпустила по территориям Донецкой народной республики почти 1,7 тысячи боеприпасов. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ около 280 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    «За прошедшую неделю противник 277 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1679 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра», — цитирует Донецкое агентство новостей слова Басурина.

    Как стало известно, окрестности 21 населенного пункта подверглись обстрелам, в результате 30 домов получили повреждения.

    Напомним, ранее сообщалось, что оперативное командование ДНР зафиксировало ухудшение обстановки в населенных пунктах Гладосово и Металлист в районе Горловки, которые были заняты украинскими военнослужащими.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть