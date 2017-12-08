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Политика
«Вздохнули с облегчением»: Миронов о планах Путина баллотироваться в президенты
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    «Вздохнули с облегчением»: Миронов о планах Путина баллотироваться в президенты

    14:00  8 Декабря 2017
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    «Вздохнули с облегчением»: Миронов о планах Путина баллотироваться в президенты

    Москва, 8 декабря. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что в партии вздохнули с облегчением, узнав о планах действующего главы государства Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ в 2018 году в качестве кандидата.

    «Очень бы хотелось, чтобы главный кандидат участвовал, а не некие другие, о которых последнее время много говорили. Я думаю, что все граждане России вздохнули с облегчением, и наша партия вздохнула с облегчением», — приводит слова Миронова РИА Новости.

    На вопрос журналистов о том, какие планы строит «Справедливая Россия» на грядущие выборы, Миронов ответил уклончиво, попросив дождаться предвыборного съезда партии, который пройдет 25 декабря.

    Напомним, Владимир Путин объявил о решении баллотироваться на пост президента РФ 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее стало известно, что почти 70% молодежи готовы отдать свой голос на выборах за него.

    Также известно, что в выборах в качестве кандидатов планируют участвовать глава ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #миронов #выборы-2018
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