Россия будет соблюдать договор РСМД, пока его соблюдают США

Москва, 8 декабря. Россия будет в полной мере соблюдать положения Договора о ликвидации ракет дальней и средней дальности (ДРСМД), пока эти положения соблюдают США. Москва также готова вести диалог по накопившимся вокруг ситуации проблемам. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

«Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры. Готовы вести с США деполитизированный, профессиональный диалог по существу накопившихся вокруг него проблем», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что не приемлют никаких ультиматумов, а также военно-политическое и санкционное давление на страну, которые активно обсуждаются в Вашингтоне.

«Однако не приемлем попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне», заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что Россия неукоснительно соблюдала договор на протяжении тридцати лет его действия. Москва ждет такого же отношения и со стороны США, которые «голословно обвиняют РФ в нарушении соглашения».