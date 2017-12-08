«Прогнулись»: вдову бойца АТО возмутил русскоязычный Дед Мороз в детском саду Днепра

Киев, 8 декабря. Вдова бойца АТО Анна Гарус пожаловалась на русскоязычного Деда Мороза, который проводит новогодние праздники в детских садах Днепра (Днепропетровск).

Об этом рассказала на своей странице в Facebook украинская писательница Лариса Ницой, опубликовав пост под названием «В этом году она не поведет сына в детский сад на новогодние праздники».

Гарус возмутилась тем, что актер на русском проводит елки даже в украиноязычных детсадах, и так происходит из года в год. Аргументы руководства детского сада о том, что русскоязычный Дед Мороз является самым лучшим в городе, женщину не убедили, пишет «Обозреватель».

Гарус заявила, что дети «прогнулись под русскоязычного Деда Мороза, чтобы ему было комфортно, и чтобы он хорошо выглядел». Она считает, что волшебник может выучить 25 предложений на украинском. Чтобы мотивировать его, Гарус предложила пригрозить Деду Морозу тем, что он не получит деньги за проведение праздника.

Ранее на Украине выдвинули инициативу снести памятники Суворову и Екатерине II, назвав их российскими «пропагандистами». Стихийный снос памятников, переименование улиц и скандалы из-за русского языка наблюдаются на Украине с 2014 года. Впоследствии Киев принял закон о декоммунизации, регламентировавший подобные действия. Кроме того, этой осенью украинские власти запретили использование термина «Великая Отечественная война». Его они также сочли «пропагандистским».