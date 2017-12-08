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Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» подверглись атаке в Киркуке
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» подверглись атаке в Киркуке

    11:02  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:02  08 Декабря 2017
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» подверглись атаке в Киркуке

    Киркук, 8 декабря. Неизвестные вооруженные люди атаковали армейские подразделения и шиитское ополчение на севере Ирака.

    Курдские источники сообщают, что вооруженное нападение произошло в центре населенного  пункта Киркук на севере Ирака. В ходе перестрелки было убито несколько военнослужащих Ирака, а также ополченцев «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Еще несколько человек получили ранения.

    Представитель сил безопасности Киркука Идрис Раффаат отметил, что нападение произошло в районе Фарманбаран около десяти часов вечера.

    Ранее сообщалось, что иракская армия и шиитское ополчение вторглись в спорный с курдами район Киркук 16 октября текущего года.

    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» подверглись атаке в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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