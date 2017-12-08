Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» подверглись атаке в Киркуке

Киркук, 8 декабря. Неизвестные вооруженные люди атаковали армейские подразделения и шиитское ополчение на севере Ирака.

Курдские источники сообщают, что вооруженное нападение произошло в центре населенного пункта Киркук на севере Ирака. В ходе перестрелки было убито несколько военнослужащих Ирака, а также ополченцев «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Еще несколько человек получили ранения.

Представитель сил безопасности Киркука Идрис Раффаат отметил, что нападение произошло в районе Фарманбаран около десяти часов вечера.

Ранее сообщалось, что иракская армия и шиитское ополчение вторглись в спорный с курдами район Киркук 16 октября текущего года.