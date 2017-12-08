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«АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти
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    «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

    11:03  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  08 Декабря 2017
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    «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

    Ижевск, 8 декабря. Руководство российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» планирует перенести производство лифтбеков Lada Granta из Ижевска в Тольятти, сообщил глава профсоюза компании Сергей Зайцев. Перенос намечен на февраль будущего года. 

    Линию по сборке лифтбэков Lada Granta могут перенести в Тольятти. По словам представителя «АвтоВАЗ» Сергея Зайцева, перенос планируется на февраль 2018 года. На зимних праздниках линия в Тольятти будет подгоняться под сборку Granta.

    «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

    Специалисты полагают, что данное решение руководства отечественного автоконцерна позволит разгрузить производственную линию и увеличить объем выпуска Lada Vesta. Отметим, что производство лифтбэка Lada Granta стартовало еще в 2014 году, пишет «Политэксперт»

    «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

    Автор: Ирина Селезнева
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    #тольятти #ижевск #lada granta
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