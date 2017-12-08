«АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

Ижевск, 8 декабря. Руководство российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» планирует перенести производство лифтбеков Lada Granta из Ижевска в Тольятти, сообщил глава профсоюза компании Сергей Зайцев. Перенос намечен на февраль будущего года.

Линию по сборке лифтбэков Lada Granta могут перенести в Тольятти. По словам представителя «АвтоВАЗ» Сергея Зайцева, перенос планируется на февраль 2018 года. На зимних праздниках линия в Тольятти будет подгоняться под сборку Granta.

Специалисты полагают, что данное решение руководства отечественного автоконцерна позволит разгрузить производственную линию и увеличить объем выпуска Lada Vesta. Отметим, что производство лифтбэка Lada Granta стартовало еще в 2014 году, пишет «Политэксперт».