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Россия отремонтирует и усовершенствует скоростные танки Т-80
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    Россия отремонтирует и усовершенствует скоростные танки Т-80

    10:50  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  08 Декабря 2017
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    Россия отремонтирует и усовершенствует скоростные танки Т-80

    Москва, 8 декабря. Минобороны России до конца 2017 года отправит на ремонт очередную партию газотурбинных танков Т-80БВ. 

    Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, на предприятиях корпорации «Уралвагонзавод» машины основательно переберут, проверят и обновят. 

    Скорость 70 км/ч, отличная динамика, усиленная комбинированная броня и сокрушительная огневая мощь — такие возможности получат усовершенствованные «восьмидесятки». На танки устанавливаются модули усиленной динамической защиты «Реликт». Прицел «Сосна-У» (как в усовершенствованном Т-72Б3) заметно улучшит систему управления огнем и повысит огневой потенциал «восьмидесятки».

    Главная особенность танка Т-80 — его газотурбинный двигатель, который сделал 43-тонную машину беспрецедентно подвижной, маневренной и автономной. Танки Т-80 задумывались как главное средство прорыва, эффективное при нанесении первых проникающих ударов.

    Согласно докладу Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance, сейчас в распоряжении у России находятся 3,2 тысячи танков Т-80БВ, из них на вооружении стоят лишь 200 машин, а остальные хранятся на складах в режиме консервации.

    Русский скоростной танк по достоинству оценен и за рубежом. Он экспортировался в несколько стран мира, в том числе в Южную Корею, Республику Кипр и Йемен. Ранее сообщалось, что Сеул пока не намерен снимать российские танки с вооружения в виду отсутствия достойной альтернативы.

    Автор: Юлия Кошкина
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