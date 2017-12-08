В Совфеде сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями 2014 года

Москва, 8 декабря. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев считает, что активизация деятельности радикалов на Украине и нестабильная политическая обстановка в этой стране напоминают события 2014 года и вызывают опасения.

«Нестабильная политическая обстановка в Киеве, активизировавшаяся в последнее время деятельность украинских радикалов, ультранационалистов и диверсионных групп, особенно на территории ЛНР (Луганская народная республика), не может не вызывать опасения и напоминает события 2014 года», — сказал он в ходе завершающего заседания комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины

По его словам, решение Конгресса США выделить значительные денежные средства на приобретение Киевом современного летального вооружения также настораживает, а ситуация, которая сложилась с обменом пленными между республиками Донбасса и Украиной, вызывает беспокойство. Сенатор указал на то, что украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР вопреки минским соглашениям.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе.