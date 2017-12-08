Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство
Украина
В Совфеде сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями 2014 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями 2014 года

    11:45  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:46  08 Декабря 2017
    493

    В Совфеде сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями 2014 года

    Москва, 8 декабря. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев считает, что активизация деятельности радикалов на Украине и нестабильная политическая обстановка в этой стране напоминают события 2014 года и вызывают опасения.

    «Нестабильная политическая обстановка в Киеве, активизировавшаяся в последнее время деятельность украинских радикалов, ультранационалистов и диверсионных групп, особенно на территории ЛНР (Луганская народная республика), не может не вызывать опасения и напоминает события 2014 года», — сказал он в ходе завершающего заседания комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины

    По его словам, решение Конгресса США выделить значительные денежные средства на приобретение Киевом современного летального вооружения также настораживает, а ситуация, которая сложилась с обменом пленными между республиками Донбасса и Украиной, вызывает беспокойство. Сенатор указал на то, что украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР вопреки минским соглашениям.

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть