Сирия сегодня: ВКС РФ нанесли свыше тысячи ударов по боевикам, оппозиция согласна с Москвой

Сирия, 8 декабря. В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали об активности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Военные медики России оказали помощь более чем 60 тысячам жителей Алеппо. Умеренная оппозиция поддержала призыв Москвы к прямым диалогам с официальным Дамаском. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ на страже

Российские ВКС на территории Сирийской Арабской Республики (САР) за неделю нанесли свыше 1,3 тысячи ударов по позициям террористов, включая боевиков группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны РФ газета «Красная звезда».

Сообщается, что всего за неделю российская авиация в САР совершала около 550 боевых вылетов и нанесла свыше 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок.

Помощь в Алеппо

Российские военные медики в городе Алеппо оказали помощь более чем 60 тысячам мирных жителей. Об этом рассказал журналистам командующий группировкой войск в Алеппо генерал-майор Сергей Кисель.

Как заметил Кисель, «240 военных врачей со всех уголков России — от Севастополя до Хабаровска — ежедневно оказывали помощь раненым и больным, старикам, женщинам и детям, пострадавшим от обстрелов и нападений боевиков».

По его словам, российские специалисты оказали квалифицированную медицинскую помощь более 60 тысячам сирийцев. Кроме того, было проведено более 1,5 тысячи сложнейших операций, многими из которых была спасена жизнь обычных людей. Ранее они не имели возможности получить полноценное медицинское обслуживание в Сирии.

Призыв Москвы

Представитель сирийского оппозиционного «Комитета по переговорам» Фирас аль-Халиди приветствовал призывы Российской Федерации к проведению прямых переговоров делегации сирийского правительства и оппозиции в Женеве.

«Впервые мы чувствуем серьезное давление со стороны России на делегацию (сирийского, — Прим. ФАН) режима с целью его вовлечения в политический процесс», — сказал аль-Халиди РИА Новости.

По его словам, в оппозиции выразили надежду, что Москва продолжит поддерживать переговорный процесс в Женеве, чтобы обеспечить вовлеченность официального Дамаска.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров в Вене с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном заявил, что обе стороны согласны в том, что оппозиция и сирийское руководство должны отказаться от предварительных условий и начать прямые переговоры.

На этой неделе после длинных выходных переговоры в формате Женевы возобновились, но уже без делегации официального Дамаска. Ожидается, что она вернется в Женеву только 10 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.