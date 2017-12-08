Может рухнуть: в Киеве отложили украшение новогодней елки

Киев, 8 декабря. Украшение главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве перенесли на воскресенье, опасаясь, что дерево может рухнуть.

В настоящее время елка на площади установлена, но пока ветви дерева связаны. Как сообщил украинским СМИ руководитель компании Folk Ukraine, отвечающей за подготовку Киева к зимним праздникам, Игорь Добруцкий, такие меры положены по правилам техники безопасности.

По его словам, если ветви развязать прямо сейчас, увеличится парусность и ухудшится устойчивость ели. Сейчас работа по креплению дерева продолжается, распустить ветки главная елка Киева сможет только после того, как ее зафиксируют в неподвижном состоянии.

Добруцкий также отметил, что вес главной елки составляет 15 тонн, а ее высота достигает 28 метров. Наряжать елку планируют начать в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что елка прибыла на Софийскую площадь с запозданием из-за протестных митингов в Киеве 5 декабря.