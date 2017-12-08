На Украине придумали замену Деду Морозу

Киев, 8 декабря. Украинская активистка и писательница Лариса Ницой призвала художников создать образ «украинского святого Николая», который смог бы вытеснить Деда Мороза с новогодних открыток и подарочных упаковок.

«Кажется, в головах наших деток все смешалось: Санта, Дед Мороз и святой Николай. И сегодня важно отделить украинского святого Николая от других персонажей. Именно украинского», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также выразила готовность заплатить 5 тысяч грин художнику, который сможет красочно исполнить образ украинского святого Николая.

По словам Ницой, изображение Николая можно встретить на иконах, однако сейчас этот святой образ меркнет перед более популярными Санта-Клаусом и Дедом Морозом.

Активистка отметила, что украинским детям необходим узнаваемый образ святого Николая, который сможет вытеснить с праздничных коробок «Сант и Дедов Морозов».