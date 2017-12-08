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Украина
На Украине придумали замену Деду Морозу
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    На Украине придумали замену Деду Морозу

    10:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:40  08 Декабря 2017
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    На Украине придумали замену Деду Морозу

    Киев, 8 декабря. Украинская активистка и писательница Лариса Ницой призвала художников создать образ «украинского святого Николая», который смог бы вытеснить Деда Мороза с новогодних открыток и подарочных упаковок.

    «Кажется, в головах наших деток все смешалось: Санта, Дед Мороз и святой Николай. И сегодня важно отделить украинского святого Николая от других персонажей. Именно украинского», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

    Она также выразила готовность заплатить 5 тысяч грин художнику, который сможет красочно исполнить образ украинского святого Николая.

    На Украине придумали замену Деду Морозу

    По словам Ницой, изображение Николая можно встретить на иконах, однако сейчас этот святой  образ меркнет перед более популярными Санта-Клаусом и Дедом Морозом.

    Активистка отметила, что украинским детям необходим узнаваемый образ святого Николая, который сможет вытеснить с праздничных коробок «Сант и Дедов Морозов».

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #дед мороз #новый год
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