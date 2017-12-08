Видеодайджест новостей, утро 8 декабря 2017 года

Сирия: ВКС РФ за неделю нанесли более 1300 ударов по позициям террористов
Министерство обороны России отчиталось
о действиях ВКС по борьбе с террористами в Сирии. В ведомстве сообщили, что российские военные самолеты за неделю совершили около 550 боевых вылетов на территории Сирии. За минувшую неделю российские ВКС нанесли более 1300 ударов по позициям террористов. Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»1
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Процедуру техосмотра автомобилей в России могут ужесточить
Министерство экономического развития России подготовило
проект изменений к процедуре технического осмотра автомобилей. Ведомство сообщило о необходимости повысить требования к операторам технического осмотра. Также предлагается вернуть штраф за непрохождение техосмотра. Размер штрафа может составить 800 рублей. Минэкономразвития также предлагает установить уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему МВД.
Верховная рада Украины утвердила бюджет на 2018 год
Верховная рада Украины приняла
государственный бюджет на 2018-й год с дефицитом 2,4%. В поддержку документа высказались 273 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах. Власти Украины ожидают, что в 2018-м году экономика страны покажет рост 3%. Инфляция прогнозируется на уровне 9%. При этом 5% от ВВП выделено на цели обороны и безопасности. Оппозиция выступила с критикой принятого бюджета.
Тиллерсон заявил о «хорошем диалоге» с Лавровым
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон положительно оценил
итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене. Американский дипломат предпочел не раскрывать детали состоявшейся беседы. По его словам, стороны получили «хороший диалог и хорошее сотрудничество». Тиллерсон добавил, что формат миссии ООН в Украине не был окончательно согласован. Напомним, накануне также состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным.
1 Организация запрещена на территории РФ.