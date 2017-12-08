Ирак: ополчение «Хезболла ан-Нуджаба» пригрозило США атакой из-за заявления Трампа

Багдад, 8 декабря. Иракское ополчение грозит атаковать американские силы из-за решения по Иерусалиму.

«Харакат Хезболла ан-Нуджаба» считает, что признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля может послужить причиной для нападения на американских военнослужащих. Лидер формирования Акрам аль-Кааби назвал решение президента США Дональда Трампа «глупым», а также подчеркнул, что это является легальным предлогом для атаки американских военных баз.

Ополчение считает, что шаг США является открытой агрессией против народа Палестины и нарушением международного права. Ранее президент Трамп заявил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля. Статус этого города является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.