Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Две новые дороги построят в Оренбурге
Весь мир
Ирак: ополчение «Хезболла ан-Нуджаба» пригрозило США атакой из-за заявления Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: ополчение «Хезболла ан-Нуджаба» пригрозило США атакой из-за заявления Трампа

    10:47  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  08 Декабря 2017
    79

    Ирак: ополчение «Хезболла ан-Нуджаба» пригрозило США атакой из-за заявления Трампа

    Багдад, 8 декабря. Иракское ополчение грозит атаковать американские силы из-за решения по Иерусалиму.

    «Харакат Хезболла ан-Нуджаба» считает, что признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля может послужить причиной для нападения на американских военнослужащих. Лидер формирования Акрам аль-Кааби назвал решение президента США Дональда Трампа «глупым», а также подчеркнул, что это является легальным предлогом для атаки американских военных баз.

    Ополчение считает, что шаг США является открытой агрессией против народа Палестины и нарушением международного права. Ранее президент Трамп заявил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля. Статус этого города является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

    Ирак: ополчение «Хезболла ан-Нуджаба» пригрозило США атакой из-за заявления Трампа

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #ирак #иерусалим #харакат хезболла ан-нуджаба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть