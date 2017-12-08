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Провал «Киборгов» в Херсоне: на премьеру фильма о «героях АТО» пришло шесть человек
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    Провал «Киборгов» в Херсоне: на премьеру фильма о «героях АТО» пришло шесть человек

    10:44  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  08 Декабря 2017
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    Провал «Киборгов» в Херсоне: на премьеру фильма о «героях АТО» пришло шесть человек

    Киев, 8 декабря. Премьера фильма «Киборги», посвященному битве за донецкий аэропорт, стартовала 7 декабря сразу в 150 кинотеатрах Украины. Как стало известно, на первый показ кинокартины, который состоялся в Херсоне в малом зале ККЗ «Юбилейный», пришли шесть человек. 

    «На премьеру пришли … 6 человек, двое из которых ветераны АТО (так называемая антитеррористическая операция — прим. ФАН), плакали во время просмотра фильма», — пишет украинское интернет-издание «Новый визит».

    Ранее сообщалось, что 5 грн с каждого билета на «Киборгов» пойдут на помощь семьям погибших в Донбассе украинских военных. При этом бюджет ленты составил 48 млн грн. Режиссером фильма стал крымскотатарский 44-летний актер Ахтем Сеттаблаев.

    Провал «Киборгов» в Херсоне: на премьеру фильма о «героях АТО» пришло шесть человек

    Добавим, что боевые действия между военными Донецкой народной республики и вооруженными силами Украины за контроль над международным аэропортом «Донецк» проходили с 2014 по 2015 годы. Длительное противостояние в конце концов привело к отходу украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года, при этом перестрелки и обстрелы продолжаются до сих пор.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

    Провал «Киборгов» в Херсоне: на премьеру фильма о «героях АТО» пришло шесть человек

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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