Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Лобода уронила микрофон прямо во время выступления
Украина
Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатье

    10:21  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  08 Декабря 2017
    268

    Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатье

    Будапешт, 8 декабря. Глава венгерского МИД Петер Сийярто на заседании Совета министров ОБСЕ призвал направить специальную мониторинговую миссию в Закарпатскую область Украины.

    «Венгрия поддерживает Украину во многих сферах <...>, мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины. — прим. ред.) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием», — цитирует министра издание «Украинская правда».

    По словам Сийярто, принятый закон «противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства ОБСЕ».

    Он также добавил, что на Украине существуют так называемые националистические сантименты.

    Министр выразил беспокойство в связи с напряженностью в Закарпатской области, где сейчас остаются 150 тысяч венгров. Он подчеркнул, что в регионе проходят антивенгерские демонстрации, к которым присоединяются жители и других регионов Украины. В ходе демонстрации люди скандируют антивенгерские лозунги и издеваются над национальными символами.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #венгрия #закарпатье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть