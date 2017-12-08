Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатье

Будапешт, 8 декабря. Глава венгерского МИД Петер Сийярто на заседании Совета министров ОБСЕ призвал направить специальную мониторинговую миссию в Закарпатскую область Украины.

«Венгрия поддерживает Украину во многих сферах <...>, мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины. — прим. ред.) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием», — цитирует министра издание «Украинская правда».

По словам Сийярто, принятый закон «противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства ОБСЕ».

Он также добавил, что на Украине существуют так называемые националистические сантименты.

Министр выразил беспокойство в связи с напряженностью в Закарпатской области, где сейчас остаются 150 тысяч венгров. Он подчеркнул, что в регионе проходят антивенгерские демонстрации, к которым присоединяются жители и других регионов Украины. В ходе демонстрации люди скандируют антивенгерские лозунги и издеваются над национальными символами.