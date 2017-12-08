«Грузин под небесами»: украинский блогер спел про Саакашвили на крыше дома

Киев, 8 декабря. Украинский блогер Богдан Процишин спел о побеге экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крышу дома и его задержании сотрудниками СБУ. В ремейке песни Юрия Антонова говорится про «грузина под небесами».

Грузино-украинский политик, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 5 декабря забрался на крышу своего дома во время проведения следственных мероприятий в его квартире. Экс-чиновник угрожал спрыгнуть, призывая сторонников «не дать совершить беззаконие», затем СБУ задержала Саакашвили. Об этих событиях спел песню украинский блогер Богдан Процишин.

«Дискотека 80! Дамы приглашают кавалеров. Кавалеры приглашают на допрос», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Отметим, что позднее сторонники Саакашвили отбили лидера «Движения новых сил» у правоохранителей и направились к зданию Рады, где организовали палаточный лагерь. Бывший губернатор призывал к импичменту президента Украины Петра Порошенко.