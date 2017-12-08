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«Провалился сквозь землю»: пропавший в Иркутской области вертолет не пеленгуется
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    «Провалился сквозь землю»: пропавший в Иркутской области вертолет не пеленгуется

    10:14  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  08 Декабря 2017
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    «Провалился сквозь землю»: пропавший в Иркутской области вертолет не пеленгуется

    Иркутск, 8 декабря. Вертолет «Еврокоптер АС-50», пропавший в четверг утром в Иркутской области, мог уйти под воду, так как радиопеленгатор не работает. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в спасательных службах. 

    В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются в Братском и соседних районах Иркутской области.

    Как отметил источник, случай является беспрецендентным, так как вертолет буквально «провалился сквозь землю». Радиопеленгатор, который не может разрушиться даже в случае катастрофы, не работает.

    Вчера и сегодня было обследовано все Братское водохранилище, куда мог провалиться вертолет, но полыньи так и не нашли. В пятницу расширяют зону поиска, и помимо работы Ми-8 — то есть поиска с воздуха — «Еврокоптер» также ищут на аэросанях в лесу. 

    Надежды на то, что пилот и пассажир выжили, мало. Спасателям удалось установить, что бизнесмен, который находился на борту в качестве пассажира, имел при себе спутниковый телефон. То есть он мог выйти на связь из любой точки планеты, но так и не сделал этого.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #вертолет
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