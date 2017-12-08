«Провалился сквозь землю»: пропавший в Иркутской области вертолет не пеленгуется

Иркутск, 8 декабря. Вертолет «Еврокоптер АС-50», пропавший в четверг утром в Иркутской области, мог уйти под воду, так как радиопеленгатор не работает. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в спасательных службах.

В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются в Братском и соседних районах Иркутской области.

Как отметил источник, случай является беспрецендентным, так как вертолет буквально «провалился сквозь землю». Радиопеленгатор, который не может разрушиться даже в случае катастрофы, не работает.

Вчера и сегодня было обследовано все Братское водохранилище, куда мог провалиться вертолет, но полыньи так и не нашли. В пятницу расширяют зону поиска, и помимо работы Ми-8 — то есть поиска с воздуха — «Еврокоптер» также ищут на аэросанях в лесу.

Надежды на то, что пилот и пассажир выжили, мало. Спасателям удалось установить, что бизнесмен, который находился на борту в качестве пассажира, имел при себе спутниковый телефон. То есть он мог выйти на связь из любой точки планеты, но так и не сделал этого.