СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка со стороны ВСУ

Москва, 8 декабря. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими военными гражданских объектов в Донецке.

В минувший вторник, 5 декабря около 10.00 украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка из тяжелых видов вооружения, из-за чего местный житель получил ранение.

Следствие полагает, что украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, а также в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).