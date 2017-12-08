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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка со стороны ВСУ
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    СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка со стороны ВСУ

    10:04  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:04  08 Декабря 2017
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    СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка со стороны ВСУ

    Москва, 8 декабря. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими военными гражданских объектов в Донецке.

    В минувший вторник, 5 декабря около 10.00 украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка из тяжелых видов вооружения, из-за чего местный житель получил ранение.

    Следствие полагает, что украинские военнослужащие действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, а также в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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