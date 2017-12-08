Избитая одноклассниками красноярская школьница умерла при загадочных обстоятельствах
Красноярск, 8 декабря. Избитая одноклассницами ученица восьмого класса скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
В данный момент устанавливаются причины смерти подростка, после чего будет принято процессуальное решение. Напомним, что СК РФ также начал проверку по факту драки школьниц в Красноярске.
Как отмечает «Свободная пресса», школьницу жестоко избили в конце ноября. После этого девочка пожаловалась матери на сильные головные боли. В итоге было принято решение о госпитализации.
По предварительной версии, драка произошла из-за неприязненных отношений между ребятами.
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