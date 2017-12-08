Избитая одноклассниками красноярская школьница умерла при загадочных обстоятельствах

Красноярск, 8 декабря. Избитая одноклассницами ученица восьмого класса скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В данный момент устанавливаются причины смерти подростка, после чего будет принято процессуальное решение. Напомним, что СК РФ также начал проверку по факту драки школьниц в Красноярске.

Как отмечает «Свободная пресса», школьницу жестоко избили в конце ноября. После этого девочка пожаловалась матери на сильные головные боли. В итоге было принято решение о госпитализации.

По предварительной версии, драка произошла из-за неприязненных отношений между ребятами.