РКН проследит за работой сервисов райдшеринга, чтобы обеспечить безопасность пассажиров

Сервис райдшеринга (совместное использование частного автомобиля, подразумевающее компенсацию пассажиром расходов водителя) BlaBlaCar попал в прицел внимания правоохранителей: прокуратура Тимашевского района Краснодарского края потребовала заблокировать информацию, содержащуюся на сайте компании. Суд удовлетворил требование стражей закона.

BlaBlaCar, правда, попросил восстановить срок обжалования решения, и суд пошел навстречу сервису.

Все дело в том, что попутчик не имеет возможности проконтролировать техническое состояние автомобиля. Более того, случается даже, что у водителя вообще нет водительского удостоверения.

Экспертное сообщество отмечает, что BlaBlaCar может быть небезопасен для пассажиров в том случае, если сервисом воспользуются легкомысленные или недобросовестные водители.

«Мне кажется, это неправильно, что водитель, так или иначе оказывая определенную услугу, не проходит медицинское освидетельствование и обязательный технический осмотр транспортного средства. Ведь в этом случае никто не может предсказать, что может произойти на дороге во время движения, особенно в темное время суток зимой», — говорит главный редактор автомобильного портала auto43.ru Алексей Филиппов.

Кроме того, эксперт отметил, что и сами водители могут оказаться в зоне риска.

«Пассажиры могут воспользоваться сервисом для осуществления противозаконных действий, например, перевозки наркотических средств. В этом случае под ударом может оказаться и сам водитель, который ничего не подозревает», — продолжает Филиппов.

В том случае, если сервису райдшеринга не удастся оспорить решение суда, вынесенное в пользу органа государственной власти, Роскомнадзор заблокирует сайт. Однако в надзорном ведомстве подчеркнули, что не будут принимать никаких мер до тех пор, пока орган, осуществляющий правосудие, не вынесет свое окончательное решение.

Стоит отметить, что в BlaBlaCar намерены донести свою позицию до органов государственной власти и продолжить работу.

«Сейчас мы общаемся с представителями регулирующих органов России федерального и регионального уровня, объясняем принципы работы райдшеринга», — пояснили в компании.

О необходимости регулирования сервисов подобного рода говорит и экспертное сообщество.