Горбачев рассказал о «тяжелых» последствиях возможного срыва договора РСМД

Москва, 8 декабря. Срыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привел бы к таким тяжелым последствиям, как развертывание ракет у границ РФ и европейских стран, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Он также добавил, что также срыв договора РСМД может нанести удар по договору о нераспространении ядерного оружия, пишет РИА Новости.

«Срыв договора имел бы очень тяжелые последствия. И прямые – развертывание ракет вблизи границ России и европейских стран, и косвенные – для договора о нераспространении ядерного оружия», — сообщил Горбачев.

Экс-президент СССР подчеркнул, что договор о РСМД является одной из опор стратегической стабильности и «его ни в коем случае нельзя приносить в жертву политической конъюктуре».

Горбачев также напомнил, что ранее предложил российскому и американскому лидерам выступить с совместным заявлением о приверженности договору о РСМД и выразил уверенность, что такой шаг может стать отправной точкой для установления договоренностей между военными и дипломатами по техническим проблемам.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 30 лет назад, 8 декабря 1987 года, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. По словам Горбачева, документ положил начало процессу ядерного разоружения.

Ранее Горбачев заявил, что существующие проблемы по контролю за соблюдением договора о РСМД можно разрешить с помощью политической воли. Напомним, как сообщало интернет-издание «Утро.ру», США обвиняет Россию в нарушении договора о РСМД с 2012 года, в ноябре стало известно, что в связи с эти Вашингтон принял решение о разработке ракет, характеристики которой противоречат установленным в документе обязательствам.