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Общество
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Россия
МФЦ могут начать выдавать свидетельства о рождении и смерти
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    МФЦ могут начать выдавать свидетельства о рождении и смерти

    9:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:46  08 Декабря 2017
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    МФЦ могут начать выдавать свидетельства о рождении и смерти

    Москва, 8 декабря. Правительство РФ внесло поправки к законопроекту о дальнейшем развитии предоставления госудаственных слуг на базе многофункциональных центров (МФЦ).

    Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, МФЦ будут наделены полномочиями по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти. Кроме того, с 1 января 2020 года при предоставлении госуслуг от заявителя не будут требоваться документы ЗАГС, так как с этого времени начнет работать единый реестр.

    В законопроекте предусмотрена ответственность сотрудников МФЦ за нанесенный вред при государственной регистрации актов гражданского состояния.

    Как ранее сообщало RT, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ. Кроме того, МФЦ смогут принимать налоговые платежи и проводить налоговые вычеты.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #мфц #госуслуги #законопроект
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