МФЦ могут начать выдавать свидетельства о рождении и смерти

Москва, 8 декабря. Правительство РФ внесло поправки к законопроекту о дальнейшем развитии предоставления госудаственных слуг на базе многофункциональных центров (МФЦ).

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, МФЦ будут наделены полномочиями по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти. Кроме того, с 1 января 2020 года при предоставлении госуслуг от заявителя не будут требоваться документы ЗАГС, так как с этого времени начнет работать единый реестр.

В законопроекте предусмотрена ответственность сотрудников МФЦ за нанесенный вред при государственной регистрации актов гражданского состояния.

Как ранее сообщало RT, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ. Кроме того, МФЦ смогут принимать налоговые платежи и проводить налоговые вычеты.