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Политика
МИД РФ: Причисление ряда СМИ США к иноагентам не затрагивает свободу слова
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    МИД РФ: Причисление ряда СМИ США к иноагентам не затрагивает свободу слова

    10:17  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:17  08 Декабря 2017
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    МИД РФ: Причисление ряда СМИ США к иноагентам не затрагивает свободу слова

    Москва, 8 декабря. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов заявил, что причисление ряда американских СМИ к иноагентам — это ответная мера на действия США, которая не касается принципов свободы слова.

    Как отметил российский дипломат, «данный шаг является лишь ответной реакцией на действия США в отношении российской телекомпании RT и радиостанции Sputnik и ни в коей мере не затрагивает принципа свободы слова».

    Накануне в МИД РФ заявили, что все ограничительные меры в отношении американских СМИ-иноагентов, которые приняты в России, будут аннулированы после отмены соответствующих ограничений работы российских СМИ в США.

    Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ.



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мид рф
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