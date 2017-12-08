МИД РФ: Причисление ряда СМИ США к иноагентам не затрагивает свободу слова

Москва, 8 декабря. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов заявил, что причисление ряда американских СМИ к иноагентам — это ответная мера на действия США, которая не касается принципов свободы слова.

Как отметил российский дипломат, «данный шаг является лишь ответной реакцией на действия США в отношении российской телекомпании RT и радиостанции Sputnik и ни в коей мере не затрагивает принципа свободы слова».

Накануне в МИД РФ заявили, что все ограничительные меры в отношении американских СМИ-иноагентов, которые приняты в России, будут аннулированы после отмены соответствующих ограничений работы российских СМИ в США.

Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ.





