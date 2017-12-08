«Зенит» согласовал трансфер Заболотного

Санкт-Петербург, 8 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал условия трансфера нападающего «Тосно» Антона Заболотного. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, сумма сделки составит 2,5 млн евро. Отмечается, что самому игроку предложено соглашение на 3,5 года с окладом порядка 1 млн евро.

На Заболотного также претендовал «Краснодар» — «быки» предложили клубу 2 млн евро, однако сине-бело-голубые «перебили» предложение южан.

В текущем сезоне Заболотный сыграл в 19 матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Осенью 26-летний нападающий получил вызов в сборную России.