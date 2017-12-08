Украине никто не доверяет: эксперт назвал причину бегства венгров из Закарпатья

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область Украины, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой Петером Сийяро. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч», — сообщил Климкин, добавив, что «люди оставляют регион», а «наша общая с Венгрией задача — поддержать и помочь общинам».

Стоит заметить, что на проходящем в Вене 24-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ Венгрия выступила с инициативой об отправке наблюдательной миссии в Закарпатскую область из-за выступления националистов против венгерского меньшинства.

Деградация Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФАН заявление Павла Климкина. Эксперт отметил, что венграм на Украине некомфортно: возможности культурной автономии, и ранее весьма скромные, теперь еще больше ущемляются в связи с принятием нового закона «Об образовании», в адрес нацменьшинства поступают угрозы и т.д.

«Собственно, тремя факторами объясняется отток венгров. Во-первых, этнические венгры достаточно легко получают паспорт Венгрии. И, соответственно, становятся гражданами Европейского союза. Во-вторых, на Украине наблюдается очень мощная экономическая деградация, и деградация всех институтов власти. В-третьих, даже те скромные возможности культурной автономии, которые были у венгров, сейчас отнимаются законом «Об образовании». Украинскому государству никто не доверяет. Поэтому венгры предпочитают уезжать в Евросоюз. Если не в Венгрию, то в другие страны, где они живут компактно. На Украине им некомфортно, бедно, а в их адрес поступают угрозы», — пояснил Богдан Безпалько.

По словам эксперта, то, что Украина взяла курс на построение унитарного националистического государства, было очевидно достаточно давно. Просто раньше, отметил Безпалько, Киев пытался построить такое государство более мягкими методами.