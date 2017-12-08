«Пик цинизма»: украинцы в Сети прокомментировали новый госбюджет

Киев, 8 декабря. Накануне вечером Верховная рада Украины утвердила государственный бюджет страны на 2018 год с дефицитом 2,4%. Украинцы оценили документ в Сети, назвав его «циничным» и «не отвечающим интересам народа».

Согласно бюджету на 2018 год, киевские власти ожидают в следующем году рост инфляции на 8,1%, при этом 5% от ВВП выделяется на цели обороны и безопасности. При составлении документа в парламенте Украины руководствовались курсом 30,1 гривны за доллар США. Минимальную зарплату в стране планируют повысить только на 16% (до 139 долларов) при том, что ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что она увеличится на 28% (до 152 долларов).

Оппозиционные депутаты Рады уже назвали новый госбюджет опасным для страны и формирующим «полицейское государство» с низким уровнем жизни населения. Сами украинцы также не остались в стороне и обсудили документ в Сети. Наибольшее возмущение у них вызвало повышение зарплат депутатов.

«Не бюджет, а геноцид», — лаконично прокомментировал госбюджет пользователь под ником John Kovalsky.

«Это пик цинизма. Какие же вы народные?» — задалась вопросом Мила Окшуц.

Она отметила, что многие граждане Украины живут за чертой бедности: размер пенсий в стране таков, что людям приходится выбирать, потратить деньги на еду или лекарства.

«И в это время повышать зарплату далеко не бедствующим депутатам? Так вы ее хоть отрабатываете решениями для народа?» — добавила она.

Пользователь Роман Викторович также отметил, что при составлении документа о себе депутаты не забыли, а о народе не подумали. Он предположил, что население в Раде воспринимают как мусор.

«Вся власть у нас в шоколаде, только народ у нас в нищете», — написала Людмила Богатченко.

«Переработались бедняги. Теперь отдыхать на острова, осваивать бюджет», — саркастично заметил Сергей Якименко.

При этом президент Украины Петр Порошенко, как сообщал канал «Подмосковье 360», напротив, поблагодарил депутатов за досрочное принятие бюджета на 2018 года, похвалил их за увеличение военных расходов и заявил, что в стране начинает восстанавливаться уровень жизни.