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Показанный Путину наноспутник будет запущен в открытый космос
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    Показанный Путину наноспутник будет запущен в открытый космос

    10:00  8 Декабря 2017
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    Показанный Путину наноспутник будет запущен в открытый космос

    Москва, 8 декабря. Собранный учениками образовательного центра «Сириус» наноспутник «СириусСат-1» будет запущен на орбиту в мае следующего года, сообщили в «Роскосмосе».

    «Предварительная плановая дата доставки «СириусСата-1» на МКС — I квартал 2018 года. Его запустят в открытое космическое пространство во время планируемого выхода в открытый космос», — сообщает источник в госкорпорации.

    Как стало известно, спутник, показанный президенту России Владимиру Путину во время его визита в «Сириус», будет вручную доставлен на орбиту российскими членами экипажа МКС. В будущем «СириусСат-1» будет заниматься исследованием заряженных частиц на различных высотах.

    В данный момент спутник активно дорабатывают перед отправкой в открытый космос. На вид «СириусСат-1» напоминает куб с длиной грани 10 см. его вес составляет 1 кг. Как отмечает газета «Известия», эти параметры полностью соответствуют международному формату наноспутников cubesat.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #наноспутник
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