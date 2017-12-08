«Такого давно не было»: Порошенко назвал три главных победы Украины

Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко оптимистически отреагировал на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год.

Об этом он рассказал в Facebook. Он отметил, что «такого давно не было». Украинского лидера удивили сроки принятия документа. « До 31-го еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала!» — написал он.

Глава государства также перечислил плюсы, главные победы Украины. По его словам, страна развивается, особенно это заметно по дорогам. Поэтому, по словам Порошенко, на их строительство и ремонт на 2018 год заложили 40 миллиардов рублей. Также он добавил, что стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, амбулатории.

По мнению президента, страна также начинает восстанавливать уровень жизни. В бюджете учтено повышение «минималки». Также к плюсам Порошенко отнес, что «страна обороняется». На армию в украинском бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривен. Это на 25% больше, чем в 2017 году.