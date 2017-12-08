Роспатент предлагает выплачивать изобретателям процент от продажи разработок

Москва, 8 декабря. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) предлагает в обязательном порядке выплачивать изобретателям процент от реализации их разработок.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью RT рассказал, что это мировая практика. В российском законодательстве прописано, что «автору могут быть выплачены 10%», пояснил глава ведомства, но по факту ни одно предприятие не ставит автора в процентном соотношении к доходу, который будет получен от изобретения.

«Нужны новые механизмы, они даже выходят за рамки гражданского законодательства. Давайте перепишем наше законодательство (…) И мы увидим, что автор не просто будет обивать пороги, не просто будет изобретать, а будет создавать продукты более способные к коммерциализации», — пояснил Ивлиев.

В настоящий момент предложение формируется для обсуждения с патентной средой, изобретателями и промышленниками.