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Роспатент предлагает выплачивать изобретателям процент от продажи разработок
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    Роспатент предлагает выплачивать изобретателям процент от продажи разработок

    9:19  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  08 Декабря 2017
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    Роспатент предлагает выплачивать изобретателям процент от продажи разработок

    Москва, 8 декабря. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) предлагает в обязательном порядке выплачивать изобретателям процент от реализации их разработок.

    Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью RT рассказал, что это мировая практика. В российском законодательстве прописано, что «автору могут быть выплачены 10%», пояснил глава ведомства, но по факту ни одно предприятие не ставит автора в процентном соотношении к доходу, который будет получен от изобретения.

    «Нужны новые механизмы, они даже выходят за рамки гражданского законодательства. Давайте перепишем наше законодательство (…) И мы увидим, что автор не просто будет обивать пороги, не просто будет изобретать, а будет создавать продукты более способные к коммерциализации», — пояснил Ивлиев.

    В настоящий момент предложение формируется для обсуждения с патентной средой, изобретателями и промышленниками.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #роспатент #изобретения
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