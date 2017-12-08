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Сирия: более 60 тысяч жителей Алеппо получили помощь от российских военных
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    Сирия: более 60 тысяч жителей Алеппо получили помощь от российских военных

    9:22  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:23  08 Декабря 2017
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    Сирия: более 60 тысяч жителей Алеппо получили помощь от российских военных

    Алеппо (Сирия), 8 декабря. Командующий группировкой российских войск в Алеппо генерал-майор Сергей Кисель заявил, что более 60 тысяч сирийцев получили помощь от российских военных медиков в этом городе. 

    По его словам, помощь больным и раненым, детям, женщинам и старикам, пострадавшим от обстрелов и нападений боевиков, ежедневно оказывали 240 военных врачей со всех уголков России — от Хабаровская до Севастополя.

    Как отметил Кисель, российские военные специалисты также провели «более 1,5 тысяч сложнейших операций, многими из которых спасена жизнь обычных людей, не имеющих возможности получить полноценное медицинское обслуживание в воюющей стране».

    Напомним, ранее министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские Воздушно-космические силы нанесли более 1300 ударов по позициям террористов в Сирии.

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #алеппо
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