Сирия: более 60 тысяч жителей Алеппо получили помощь от российских военных

Алеппо (Сирия), 8 декабря. Командующий группировкой российских войск в Алеппо генерал-майор Сергей Кисель заявил, что более 60 тысяч сирийцев получили помощь от российских военных медиков в этом городе.

По его словам, помощь больным и раненым, детям, женщинам и старикам, пострадавшим от обстрелов и нападений боевиков, ежедневно оказывали 240 военных врачей со всех уголков России — от Хабаровская до Севастополя.

Как отметил Кисель, российские военные специалисты также провели «более 1,5 тысяч сложнейших операций, многими из которых спасена жизнь обычных людей, не имеющих возможности получить полноценное медицинское обслуживание в воюющей стране».

Напомним, ранее министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские Воздушно-космические силы нанесли более 1300 ударов по позициям террористов в Сирии.



