Российская лаборатория будущего «на чипе» прошла тестирование

Москва, 8 декабря. Технологический прототип лаборатории будущего «на чипе» создан и протестирован Фондом исследований (ФПИ) совместно с Институтом биохимической физики имени Эмануэля РАН. Суть заключается в том, что за считанные минуты по одной капле крови можно будет диагностировать многие заболевания. Анализировать характеристики крови и выдавать диагноз будет устройство размером в несколько сантиметров.

Ученые уже создали тестовый образец, способный диагностировать инфаркт. Как считают эксперты, новая технология может изменить всю систему российской медицины при успехе клинических заболеваний.

Устройство состоит из планшета, на который выводятся результаты сканирования, и оптического биосенсора.

«Прототип прошел испытания, — рассказали в пресс-службе ФПИ. — Проверена правильность выбранных технологических решений, подтверждены основные характеристики».

Разработку планируют использовать для военных, космонавтов и жителей Крайнего Севера, пишут «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием автоматической коляски для людей с ограниченными возможностями, которой можно будет управлять с помощью взгляда и сигналами мозга.