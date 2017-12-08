Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Свердловской области выставил свой велосипед на благотворительный аукцион
Технологии
Российская лаборатория будущего «на чипе» прошла тестирование
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российская лаборатория будущего «на чипе» прошла тестирование

    9:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:31  08 Декабря 2017
    54

    Российская лаборатория будущего «на чипе» прошла тестирование

    Москва, 8 декабря. Технологический прототип лаборатории будущего «на чипе» создан и протестирован Фондом исследований (ФПИ) совместно с Институтом биохимической физики имени Эмануэля РАН. Суть заключается в том, что за считанные минуты по одной капле крови можно будет диагностировать многие заболевания. Анализировать характеристики крови и выдавать диагноз будет устройство размером в несколько сантиметров. 

    Ученые уже создали тестовый образец, способный диагностировать инфаркт. Как считают эксперты, новая технология может изменить всю систему российской медицины при успехе клинических заболеваний.

    Устройство состоит из планшета, на который выводятся результаты сканирования, и оптического биосенсора. 

    «Прототип прошел испытания, — рассказали в пресс-службе ФПИ. — Проверена правильность выбранных технологических решений, подтверждены основные характеристики».

    Разработку планируют использовать для военных, космонавтов и жителей Крайнего Севера, пишут «Известия».

    Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием автоматической коляски для людей с ограниченными возможностями, которой можно будет управлять с помощью взгляда и сигналами мозга.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть