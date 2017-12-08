Минфин РФ: Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан

Москва, 8 декабря. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Резервный фонд в этом году закончился. Однако это было предусмотрено бюджетом, добавил он. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 млн рублей.

По словам министров, по состоянию на 1 декабря 2017 года расходы составляют 82% к уточненной росписи. Этот показатель выше уровня прошлых лет. Так, в 2016 году показатель составлял 79%.

«Наибольший объем расходов — это расходы по заключенным контрактным обязательствам, это расходы по оплате труда и социальному обеспечению, межбюджетные трансферты, расходы по обслуживанию долга», — цитирует Силуанова «Ридус».

Ожидается, что объем ФНБ на первый день нового года составит 3,7 триллиона рублей.

Силуанов также добавил, что дефицит федерального бюджета в 2017 году не превысит 2% ВВП. Этот показатель ниже изначальных ожиданий.

Напомним, что в июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ.