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Экономика
Минфин РФ: Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан
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    Минфин РФ: Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан

    9:14  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  08 Декабря 2017
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    Минфин РФ: Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан

    Москва, 8 декабря. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Резервный фонд в этом году закончился. Однако это было предусмотрено бюджетом, добавил он. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 млн рублей.

    По словам министров, по состоянию на 1 декабря 2017 года расходы составляют 82% к уточненной росписи. Этот показатель выше уровня прошлых лет. Так, в 2016 году показатель составлял 79%.

    «Наибольший объем расходов — это расходы по заключенным контрактным обязательствам, это расходы по оплате труда и социальному обеспечению, межбюджетные трансферты, расходы по обслуживанию долга», — цитирует Силуанова «Ридус».

    Ожидается, что объем ФНБ на первый день нового года составит 3,7 триллиона рублей.

    Силуанов также добавил, что дефицит федерального бюджета в 2017 году не превысит 2% ВВП. Этот показатель ниже изначальных ожиданий.

    Напомним, что в июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ.

    Автор: Дима Оленин
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    #силуанов #резервный фонд
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