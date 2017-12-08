Тиллерсон и Лавров не смогли договориться о миссии ООН в Донбассе

Вашингтон, 8 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о «хорошем диалоге» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ, но отметил, что договоренность о миссии ООН в Донбассе пока не достигнута.

Пресс-служба Госдепартамента распространила текст высказываний руководителя американской дипломатии на встрече с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«Я не собираюсь говорить вам, что именно мы получили», — ответил Тиллерсон журналистам на вопрос о том получил ли он какие-либо заверения от российской стороны, и если нет, то в чем смысл таких встреч.

Госсекретарь подчеркнул, что такого решения нельзя достичь за одну встречу.

«У нас был хороший диалог, мы сотрудничали. Мы пока не пришли к решению», — сказал Тиллерсон.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи рассказал, что Россию беспокоят предложения США о введении в Донбассе администрации ООН. Кроме того, на встрече РФ призвала Штаты пресекать провокационные заявления Киева о готовности решить ситуацию в Донбассе силовым путем.