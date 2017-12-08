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Политика
Тиллерсон и Лавров не смогли договориться о миссии ООН в Донбассе
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    Тиллерсон и Лавров не смогли договориться о миссии ООН в Донбассе

    8:49  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  08 Декабря 2017
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    Тиллерсон и Лавров не смогли договориться о миссии ООН в Донбассе

    Вашингтон, 8 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о «хорошем диалоге» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ, но отметил, что договоренность о миссии ООН в Донбассе пока не достигнута. 

    Пресс-служба Госдепартамента распространила текст высказываний руководителя американской дипломатии на встрече с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

    «Я не собираюсь говорить вам, что именно мы получили», — ответил Тиллерсон журналистам на вопрос о том получил ли он какие-либо заверения от российской стороны, и если нет, то в чем смысл таких встреч.

    Госсекретарь подчеркнул, что такого решения нельзя достичь за одну встречу.

    «У нас был хороший диалог, мы сотрудничали. Мы пока не пришли к решению», — сказал Тиллерсон.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи рассказал, что Россию беспокоят предложения США о введении в Донбассе администрации ООН. Кроме того, на встрече РФ призвала Штаты пресекать провокационные заявления Киева о готовности решить ситуацию в Донбассе силовым путем.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #донбасс #лавров #тиллерсон
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