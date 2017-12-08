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Спорт
«Спорт стал частью большой политики»: Чемпион ОИ-2012 прокомментировал решение МОК
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    «Спорт стал частью большой политики»: Чемпион ОИ-2012 прокомментировал решение МОК

    8:47  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:47  08 Декабря 2017
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    «Спорт стал частью большой политики»: Чемпион ОИ-2012 прокомментировал решение МОК

    Москва, 8 декабря. Спорт стал сферой, на которую влияет мировая политика, считает олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Бутько.

    Таким образом Бутько прокомментировал решение Медународного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «К сожалению, спорт стал частью большой политики. И от этого никуда не деться», — сообщил он в интервью газете «Известия».

    Однако, как добавил Бутько, спортсменам нужно поблагодарить руководство страны и президента РФ Владимира Путина за то, что на официальном уровне было принято решение не бойкотировать Олимпиаду, несмотря на решение МОК, согласно которому представители России смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. По словам Бутько, многие посвящают всю жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду.

    «Спорт стал частью большой политики»: Чемпион ОИ-2012 прокомментировал решение МОК

    «Безусловно, обидно, что настоящие звезды мирового спорта могут не попасть на Игры из-за каких-то царапин на банках. А некоторые уже точно не попадут», — добавил спортсмен, отметив, что не раз лично сдавал пробы на допинг.

    Бутько подчеркнул, что, сдав пробирку представителям антидопингового агентства, спортсмен ее больше не видит и не знает, что с ней происходит.

    Напомним, как сообщала «Газета.ру», 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Отдельные представители РФ смогут выступить на состязаниях, но под нейтральным флагом и без гимна страны. Также МОК наложил санкции на Олимпийский комитет России.

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #олимпиада-2018 #александр бутько
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