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Общество
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Украина
Климкин рассказал об исходе венгров из Закарпатья
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    Климкин рассказал об исходе венгров из Закарпатья

    8:35  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:35  08 Декабря 2017
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    Климкин рассказал об исходе венгров из Закарпатья

    Киев, 8 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область.

    Как написал он в своем аккаунте в Twitter, министерская встреча ОБСЕ завершилась на позитиве. Он отметил, что провел приятный разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

    Также Климкин рассказал, что «этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион».

    По словам главы МИД Украины, Киев и Будапешт работают над общей задачей. Их цель  — поддержать и помочь общинам.

    Как ранее писало издание «URA.ru», МИД Украины обвинил Венгрию в поддержке сепаратистов. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #павел климкин #закарпатье #венгры
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