Климкин рассказал об исходе венгров из Закарпатья

Киев, 8 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область.

Как написал он в своем аккаунте в Twitter, министерская встреча ОБСЕ завершилась на позитиве. Он отметил, что провел приятный разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Также Климкин рассказал, что «этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион».

По словам главы МИД Украины, Киев и Будапешт работают над общей задачей. Их цель — поддержать и помочь общинам.

Как ранее писало издание «URA.ru», МИД Украины обвинил Венгрию в поддержке сепаратистов.