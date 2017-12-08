Климкин рассказал об исходе венгров из Закарпатья
Киев, 8 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область.
Как написал он в своем аккаунте в Twitter, министерская встреча ОБСЕ завершилась на позитиве. Он отметил, что провел приятный разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Также Климкин рассказал, что «этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион».
По словам главы МИД Украины, Киев и Будапешт работают над общей задачей. Их цель — поддержать и помочь общинам.
Как ранее писало издание «URA.ru», МИД Украины обвинил Венгрию в поддержке сепаратистов.
Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017