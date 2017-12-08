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Спорт
Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»
Спорт
Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»
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    Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»

    8:24  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:25  08 Декабря 2017
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    Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал первым в группе Лиги Европы, в которой считался третьим по силе, заявил главный тренер ФК Роберто Манчини.

    Манчини прокомментировал игру «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Петербургский клуб обыграл в гостях соперников со счетом 3:1 и занял первое место в квартете L.

    Как сообщает сайт «Зенита», Манчини доволен результатом. Он добавил, что его команда заняла «первое место в группе, где изначально считалась третьей по силе».

    Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #зенит #манчини
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