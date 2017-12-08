Манчини остался доволен игрой «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад»

Санкт-Петербург, 8 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал первым в группе Лиги Европы, в которой считался третьим по силе, заявил главный тренер ФК Роберто Манчини.

Манчини прокомментировал игру «Зенита» с испанским «Реал Сосьедад» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Петербургский клуб обыграл в гостях соперников со счетом 3:1 и занял первое место в квартете L.

Как сообщает сайт «Зенита», Манчини доволен результатом. Он добавил, что его команда заняла «первое место в группе, где изначально считалась третьей по силе».