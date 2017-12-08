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Эксперт рассказал, зачем в КНДР заявили о неизбежности войны
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    Эксперт рассказал, зачем в КНДР заявили о неизбежности войны

    8:24  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:24  08 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал, зачем в КНДР заявили о неизбежности войны

    Москва, 8 декабря. Заявлению КНДР о неизбежности войны на Корейском полуострове, которое Пхеньян сделал накануне, не стоит придавать особого значения, такие заявления Северная Корея делает несколько раз в год, считает политолог, профессор сеульского университета Кунмин и эксперт клуба «Валдай» Андрей Ланьков.

    «Само по себе заявление не является чем-то необычным или новым. Точно такие же, слово в слово в заявления о том, что война начнется неизбежно, северокорейцы делают обычно каждые полтора-два года», — сообщил он РИА Новости.

    Ланьков отметил, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове действительно осложнилась, однако ждать первого удара от КНДР не стоит. Власти Северной Кореи – «люди умные, практичные, несколько циничные», они хотят остаться у власти, сохранить свою страну и добиться ее экономического развития, уверен политолог.

    Действия, которые могут спровоцировать ответный удар, будут означать «полный крах» этих задач, поэтому КНДР на такие шаги не пойдет, считает Ланьков. С гораздо большей вероятностью, по мнению эксперта, начать войну на Корейскому полуострове могут США.

    Эксперт рассказал, зачем в КНДР заявили о неизбежности войны

    Напомним, в конце ноября КНДР произвели запуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в Пхеньяне, может достичь «всей территории» США и поразить цели на американском континенте. После этого США и Южная Корея объявили о проведении масштабных внеплановых военно-воздушных учений.

    Накануне, как сообщала «Газета.ру», МИД Северной Кореи заявил, что КНДР не желает войны, но и прятаться от нее не будет.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #кндр #южная корея
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