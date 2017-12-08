Решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа Приднестровья — депутат ПМР

Тирасполь, 08 декабря. Депутат Верховного совета Приднестровья заявил, что решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа ПМР.

«Согласие президента России Владимира Путина баллотироваться на пост президента России полностью отвечает не только интересам самого российского народа, но и интересам народа Приднестровской Молдавской Республики», — цитирует РИА Новости Андрея Сафонова.

Как пояснил политолог, российский лидер олицетворяет собой «патриотическое начало в российской политике, борьбу за независимость страны от Запада», а значит – Россиия при Путине сможет помочь своим союзникам, к коим относится и Приднестровье.

Кроме того, как пояснил парламентарий, при Путине из непризнанной республики не будут выведены российские войска. Также с личностью президента РФ в Тирасполе связывают поддержку Москвы в экономике, социальной сфере, политике и дипломатии.