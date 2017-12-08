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Решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа Приднестровья — депутат ПМР
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    Решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа Приднестровья — депутат ПМР

    8:22  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  08 Декабря 2017
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    Решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа Приднестровья — депутат ПМР

    Тирасполь, 08 декабря. Депутат Верховного совета Приднестровья заявил, что решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа ПМР.

    «Согласие президента России Владимира Путина баллотироваться на пост президента России полностью отвечает не только интересам самого российского народа, но и интересам народа Приднестровской Молдавской Республики», — цитирует РИА Новости Андрея Сафонова.

    Как пояснил политолог, российский лидер олицетворяет собой «патриотическое начало в российской политике, борьбу за независимость страны от Запада», а значит – Россиия при Путине сможет помочь своим союзникам, к коим относится и Приднестровье.

    Решение Путина о выдвижении отвечает интересам народа Приднестровья — депутат ПМР

    Кроме того, как пояснил парламентарий, при Путине из непризнанной республики не будут выведены российские войска. Также с личностью президента РФ в Тирасполе связывают поддержку Москвы в экономике, социальной сфере, политике и дипломатии.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #приднестровье #выборы-2018
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