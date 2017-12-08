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Коллега рассказал, почему Летучая ушла с Первого канала
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    Коллега рассказал, почему Летучая ушла с Первого канала

    8:18  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:18  08 Декабря 2017
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    Коллега рассказал, почему Летучая ушла с Первого канала

    Москва, 8 декабря. Известная ведущая Елена Летучая со скандалом была уволена с Первого канала из-за «предательства».

    Журналист, который занял место Летучей на Первом канале, рассказал изданию «Собеседник», что произошло три года назад. Он пришел на ток-шоу «Пусть говорят» в качестве редактора. Елену уволили за день до этого из-за того, что она искала вакансии на других каналах.

    «Она работала младшим редактором, получала 35 тысяч в месяц, занималась в основном бумажной работой», – рассказал собеседник.

    Как ранее писали «Дни.ру», с «Пятницы!» Летучая уволилась тоже со скандалом, это расставание оказалось очень болезненным для телеведущей. Более того, теперь Елена будет половину зарплаты на Первом канале отдавать «Пятнице!».

    «Николай Борисович Картозия обязал меня платить 50% от моего гонорара на Первом канале. Я приняла это требование, (…) и я буду платить им 50%, вопросов нет. Для меня гораздо важнее реализовать проект, который я хотела делать на «Пятнице!», реализовать социально значимую историю (не только то, что я делала в «Ревизорро»)», — рассказала телеведущая.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #летучая #первый канал #тв #увольнение #пятница
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