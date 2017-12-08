Коллега рассказал, почему Летучая ушла с Первого канала

Москва, 8 декабря. Известная ведущая Елена Летучая со скандалом была уволена с Первого канала из-за «предательства».

Журналист, который занял место Летучей на Первом канале, рассказал изданию «Собеседник», что произошло три года назад. Он пришел на ток-шоу «Пусть говорят» в качестве редактора. Елену уволили за день до этого из-за того, что она искала вакансии на других каналах.

«Она работала младшим редактором, получала 35 тысяч в месяц, занималась в основном бумажной работой», – рассказал собеседник.

Как ранее писали «Дни.ру», с «Пятницы!» Летучая уволилась тоже со скандалом, это расставание оказалось очень болезненным для телеведущей. Более того, теперь Елена будет половину зарплаты на Первом канале отдавать «Пятнице!».