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Общество
«Пусть экзамен по русскому сдаст»: пользователи ответили на желание Мейвезера стать гражданином РФ
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    «Пусть экзамен по русскому сдаст»: пользователи ответили на желание Мейвезера стать гражданином РФ

    8:13  8 Декабря 2017  /обновлено: 8:13  08 Декабря 2017
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    «Пусть экзамен по русскому сдаст»: пользователи ответили на желание Мейвезера стать гражданином РФ

    Москва, 8 декабря. В социальных сетях прокомментировали намерение известного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего получить российское гражданство.

    Ранее боксер Флойд Мейвезер заявил о желании получить гражданство России. Он рассказал журналистам, что ждет этого события с нетерпением. Также боксер добавил, что ищет новый дом в РФ.

    По мнению пользователей, спортсмен этим решением хочет снизить налоговую нагрузку. «А чем гордитесь-то? Очередной Депардье и Рой Джонс, который хочет снизить налоговую нагрузку», — отметил Вячеслав Фоминов.

    «Приезжай, Флойд, в Архангельск. Подберем тебе квартирку за недорого. И будешь ты тренировать ребятишек за бесплатно», — добавил Игорь Потехин.

    «Еще один… Давайте откроем интернет-магазин, будем продавать гражданство», — добавил Артем Трунин. «Пусть в начале вид на жительство получит, и экзамен по русскому языку сдаст», — добавил Владимир Мересьев.

    Напомним, как писало «URA.ru», Мейвезер считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #гражданство #мейвезер
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