«Пусть экзамен по русскому сдаст»: пользователи ответили на желание Мейвезера стать гражданином РФ

Москва, 8 декабря. В социальных сетях прокомментировали намерение известного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего получить российское гражданство.

Ранее боксер Флойд Мейвезер заявил о желании получить гражданство России. Он рассказал журналистам, что ждет этого события с нетерпением. Также боксер добавил, что ищет новый дом в РФ.

По мнению пользователей, спортсмен этим решением хочет снизить налоговую нагрузку. «А чем гордитесь-то? Очередной Депардье и Рой Джонс, который хочет снизить налоговую нагрузку», — отметил Вячеслав Фоминов.

панаехали — KD (@kaf_dan) December 7, 2017

Приезжай, Флойд, в Архангельск. Подберем тебе квартирку за не дорого. И будешь ты тренировать ребятишек за бесплатно. — Igor Potekhin (@IgorPotekhin) December 7, 2017

«Приезжай, Флойд, в Архангельск. Подберем тебе квартирку за недорого. И будешь ты тренировать ребятишек за бесплатно», — добавил Игорь Потехин.

Ещё один... Ну давайте откроем интернет магазин, будем продавать гражданство — Артем Трунин (@a_trunin) December 7, 2017

«Еще один… Давайте откроем интернет-магазин, будем продавать гражданство», — добавил Артем Трунин. «Пусть в начале вид на жительство получит, и экзамен по русскому языку сдаст», — добавил Владимир Мересьев.

Пусть в начале вид на жительство получит и экзамен по русскому языку сдаст. — Мерясьев Владимир (@73Vovchik) December 8, 2017

Что их всех потянуло к нам, у нас что мёдом намазано — Сергей Марков (@markovsergei10) December 7, 2017

Напомним, как писало «URA.ru», Мейвезер считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.