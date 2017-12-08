Сирия: эксперт рассказал, почему США не признают победу РФ над терроризмом в САР

Дамаск, 08 декабря. Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал, почему Соединенные Штаты не признают победу России над террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1 в Сирии.

По мнению специалиста, непризнание победы, а также утверждения о том, что в стране якобы остались очаги сопротивления, позволят Вашингтону оставить в Сирии две свои военные базы.

«Если признать, что сопротивление как таковое отсутствует, то придется выводить две свои базы, которые находятся на другом берегу Евфрата», — цитирует эксперта телеканал «МИР 24».

«Их же никто не приглашал, они сама вошли, и уходить не собираются. Они вообще крайне неохотно откуда-то уходят. А если уходят, то бегут, как из Сайгона», — добавил Михаил Тимошенко.

Напомним, о том, что вооруженные силы России выполнили поставленную в 2015 году задачу по разгрому «Исламского государства»1 на территории Сирии, заявил накануне начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

1 Организация запрещена на территории РФ.