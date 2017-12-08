Овечкин: «Команда Путина» объединила более 600 городов и более 50 стран мира

Москва, 8 декабря. Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о развитии созданного им движения «Команда Путина» (Putin Team).

В интервью РИА Новости хоккеист сообщил, что на сегодняшний день к движению уже присоединились более 600 городов и более 50 стран мира. Овечкин подчернкул, что движение является неофициальным и «регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями».

«Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну», — заявил Овечкин, отвечая на вопрос о сборе подписей в поддержку Путина.

Спортсмен также анонсировал обновление сайта putinteam.ru, где появится «много интересного, можно будет участвовать в конкурсах, общаться с другими пользователями, задавать вопросы.