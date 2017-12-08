Кроссовер DS 7 Crossback начнут продавать в России в 2018 году

Москва, 8 декабря. Концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.

Как пишут западные СМИ, модель появится на российском авторынке во второй половине 2018 года. На данный момент точных данных о цене и комплектациях нет. Эксперты считают, что для российского потребителя цена будет выше двух миллионов рублей.

Отмечается, что для европейских автолюбителей кроссовер доступен с дизельными и бензиновыми моторами, а также с гибридным двигателем. В качестве трансмиссии производитель предлагает 6-скоростную МКПП или 8-диапазонный «автомат».

DS 7 Crossback собран на базе архитектуры EMP2, которая лежит в основе большого кроссовера Peugeot 5008.

Как писало «URA.ru», премьера автомобиля состоялась в марте текущего года.